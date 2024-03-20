Netanyahu, Refah'a saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da yakında onaylayacaklarını bildirdi - Son Dakika
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Netanyahu, Refah'a saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da yakında onaylayacaklarını bildirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas'ın ortadan kaldırılması konusunda anlaştıklarını ancak savaş stratejisi konusunda farklı düşündüklerini belirtti. Netanyahu, Refah'a saldırı planını onayladıklarını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına yönelik planı da yakında onaylayacaklarını açıkladı.

20.03.2024 20:47  Güncelleme: 20:50
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile 18 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Netanyahu, başlangıçta Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği konusunda Biden ile anlaştıklarını savunarak, "Ancak savaş sırasında bu hedefe ulaşmanın en iyi yolu konusunda aramızda anlaşmazlıklar olduğu sır değil." dedi.

İlk başlarda Biden'a, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmeden Hamas'ı yenmenin imkansız olduğunu söylediğini belirten Netanyahu, son görüşmede de Başkan'a, Hamas'ın geriye kalan taburlarını yok etmek için Refah'a girmeden zaferi tamamlamanın imkansız olduğunu aktardığını ifade etti.

Netanyahu, ordunun Refah'a saldırı planını onayladığını hatırlatarak, "Yakında (Refah'ta) sivil halkın savaş bölgelerinden tahliye edilmesine yönelik planı da onaylayacağız." bilgisini verdi.

Refah'a saldırı planının biraz zaman alacağını belirten Netanyahu, "Han Yunus'ta, merkezdeki kamplarda, Şifa'da yaptığımız gibi üst düzey Hamas yetkililerinin tasfiyesi, yakalanması ve yüzlerce teröristin tasfiye edilmesi yönünde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Joe Biden, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Refah'a saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da yakında onaylayacaklarını bildirdi - Son Dakika

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