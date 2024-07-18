Netanyahu: Refah Sınır Kapısı ve Gazze Şeridi'nin işgali devam edecek - Son Dakika
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Netanyahu: Refah Sınır Kapısı ve Gazze Şeridi'nin işgali devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki işgalin devam edeceğini açıkladı. Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde İsrail askerleriyle bir araya gelerek, Gazze'ye yönelik saldırıların esir takası müzakerelerini geciktirmediğini iddia etti. İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmiş ve işgalini genişletmişti.

18.07.2024 20:05
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki işgalin devam edeceğini söyledi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine giderek buradaki İsrail askerleriyle bir araya geldi.

Askerlere hitaben konuşan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail ile Hamas arasındaki olası esir takası mutabakatını geciktirmediğini aksine ilerlettiğini iddia etti.

Netanyahu, "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı ve Refah Sınır Kapısı'ndaki işgali devam ettirecekleri mesajını yineledi.

İsrail güçleri, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah'ı 7 Mayıs'ta işgal etmişti. Refah'a kara saldırısı başlatan ve bölgede işgalini genişleten İsrail ordusu, halihazırda "Philadelphia Koridoru"nu tamamen ele geçirmiş durumda.

Netanyahu, Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakerelerinde "Philadelphia Koridoru"ndaki işgalin devam etmesini şart koşmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Mısır, Gazze, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Refah Sınır Kapısı ve Gazze Şeridi'nin işgali devam edecek - Son Dakika

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