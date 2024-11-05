Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gallant'ın görevden alındığını ve yeni Savunma Bakanı'nın Katz olduğunu duyurdu.

05.11.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın görevden alındığı belirtildi.

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

İsrail basınında yer alan haberde, görevden alınan Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın yeni Savunma Bakanı olarak atandığı belirtildi.

Katz'ın yerine Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise Netanyahu'nun eski rakibi, yeni müttefiki Gideon Saar'ın oturacağı kaydedildi.

Netanyahu, Gallant'ı dolaylı olarak "İsrail'in düşmanlarına" yardım etmekle suçladı

Netanyahu, kararı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda Gallant'ı hedef aldı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk aylarında Gallant ile arasında "güven olduğunu" ileri süren Netanyahu, "Ancak son aylarda benimle Savunma Bakanı arasındaki bu güven kırıldı." dedi.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların idaresine ilişkin Gallant ile anlaşamadıklarını ve Savunma Bakanı'nın kabine kararlarını "ihlal eden kararlar ve açıklamalar" yaptığını savundu.

Savunma Bakanı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Netanyahu, Gallant'ı "dolaylı olarak İsrail'in düşmanlarına yardım etmekle" suçladı.

Görevden alınma kararı sonrası Gallant, istifa mektubunu Netanyahu'ya sundu.

Aşırı sağcı Bakan'dan Netanyahu'ya destek

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'nun, Gallant'ı görevden alması kararına destek verdi.

Ben-Gvir, sık sık sosyal medyadan atıştığı Gallant'ı görevden alması nedeniyle Netanyahu'yu tebrik etti.

Öte yandan muhalefet partileri, Gallant'ın görevden alınmasına tepki göstermek için halkı protestoya çağırdı.

Netanyahu, 2023'te de görevden almak istemişti

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. Netanyahu, Mart 2023'te "Yargı reformu" girişimini kamuoyu önünde açıkça eleştirmesi nedeniyle Gallant'ı görevden alma teşebbüsünde bulunmuştu.

Ancak ülke genelindeki yoğun protestolar nedeniyle Netanyahu bu kararından geri adım atmıştı.

Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da Netanyahu ile Gallant'ın farklı görüşleri savundukları biliniyor.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti.

İkilinin arasının bozuk olması nedeniyle Netanyahu ile Gallant, Gazze'ye saldırıların ilk günlerinden sonra ayrı ayrı basın toplantıları yapmıştı.

Ayrıca Gallant'ın Lübnan'a kara saldırısına karşı olduğuna ilişkin İsrail basınına haberler yansısa da Savunma Bakanı bunun aksi yönde açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:32 AK Partili Hüseyin Yayman’dan ’Remzi Kartal’ açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım AK Partili Hüseyin Yayman'dan 'Remzi Kartal' açıklaması: Akademisyen olarak oradaydım
22:30 Ümit Özdağ: Ahmet Özer’in seçilmemesi için çalıştım Ümit Özdağ: Ahmet Özer'in seçilmemesi için çalıştım
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
09:46 Siirt’ten Esenyurt’a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı Siirt'ten Esenyurt'a araç almaya gelen vatandaş böyle kaza yaptı
09:46 Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo’nun kalemini kırdılar Teknik direktörüyle kavga eden Marcelo'nun kalemini kırdılar
09:44 İstanbul’da tuvalette gizli kamera skandalı İstanbul'da tuvalette gizli kamera skandalı!
09:25 Mbappe’nin Real Madrid’de yaptıkları artık bardağı taşırdı Mbappe'nin Real Madrid'de yaptıkları artık bardağı taşırdı
09:25 Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı
09:17 Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı Para piyasaları iki kritik veriye odaklandı
09:14 Alex Antalyaspor’dan istifa mı ediyor Sağ kolundan açıklama var Alex Antalyaspor'dan istifa mı ediyor? Sağ kolundan açıklama var
09:14 Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor Dev havayolu şirketinde kriz nihayet bitiyor
09:13 LGS’nin yapılacağı tarih belli oldu LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 23:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.