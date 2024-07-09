Netanyahu, Sde Teman gözaltı merkezinin Gazze'deki Filistinliler için geçici sorgu alanı olarak kalmasını istiyor

Güncel

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, işkence ve ihlallerle gündeme gelen Necef (Negev) Çölü'ndeki "Sde Teman gözaltı merkezi"nin Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinliler için geçici sorgu alanı olarak kalmasını istediğini yazdı.

Haaretz gazetesinde, Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilerin işkence gördüğü ve öldürüldüğüne dair raporların ardından insan hakları örgütlerinin kapatılması için İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe sunduğu Sde Teman gözaltı merkezi hakkında Netanyahu'nun tutumuna ilişkin haber yer aldı.

Buna göre, Netanyahu, Yüksek Mahkemeye, Sde Teman merkezinin alıkonulanların diğer cezaevlerine nakledilmeden önce soruşturma ve tasnif için geçici bir gözaltı tesisi olarak kalmasını sağlamak adına her türlü tedbirin alınması gerektiğini iletti.

Netanyahu, Ulusal Güvenlik Kurulu'na konuyla ilgili son duruşmanın bu hafta yapılmasına ilişkin talimat verdiği aktarılan haberde, başsavcılığın gözaltı merkezinde şu anda 166 kişinin bulunduğunu Yüksek Mahkeme'ye bildirdiği kaydedildi.

Netanyahu'nun mesajının, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın geçen hafta kendisini "Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığının gözaltı merkezinin boşaltılması ve geçici bir gözaltı merkezi olarak yeninden kurulması çabalarını engellediğine" ilişkin bilgilendirmesinden sonra geldiğine dikkati çekildi.

Haberde, Yüksek Mahkeme'nin, merkezin kapatılmasına yönelik incelediği dilekçeler hakkında ne zaman açıklama yapacağına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrailli 5 insan hakları örgütü, mayıs ayında Sde Teman gözaltı merkezinin derhal kapatılmasını talep eden bir dilekçe sunmuştu.

Sivil Haklar Derneği, dilekçede "Sde Teman gözaltı merkezindeki tutuklulara yapılan işkenceye son verilmesi ve merkezin kapatılmasının" talep edildiğini aktarmıştı.

Dernek ayrıca merkezde anestezi olmaksızın cerrahi operasyonlar yapıldığına, tutukluların günlerce zorlu koşullarda tutulduğuna, uzuvlarının kesilmesine yol açacak şekilde zincirlendiğine dair delillerin biriktiğini açıklamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu bir Filistinli gazeteci de haziran ayının ortalarında yaptığı açıklamada, götürüldüğü "Sde Teman gözaltı merkezinde" tutulan Filistinlilerin, işkence, darp, kötü muamele, cinsel saldırı ve tecavüz gibi ihlallere maruz kaldığını ifade etmişti.