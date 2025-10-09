Netanyahu, Trump'a Nobel Barış Ödülü Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Netanyahu, Trump'a Nobel Barış Ödülü Çağrısı Yaptı

09.10.2025 17:21
Netanyahu ve Herzog, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü alması gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin sosyal medya hesaplarında yapay zekayla hazırlanmış dikkat çekici bir fotoğraf yayımlandı.

İSRAİL'DEN TRUMP İÇİN YAPAY ZEKALI 'NOBEL' ÇAĞRISI

Fotoğrafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın boynunda Nobel Barış Ödülü yazan büyük boyutlarda madalyonun asılı olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da yanında durduğu görülüyor. Fotoğrafın yer aldığı paylaşımda, "Nobel Barış Ödülü'nü Başkan Trump'a verin, onu hak ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a Nobel Barış Ödülü Çağrısı

ALİYEV, PAŞİNYAN İLE BİRLİKTE TRUMP'I ADAY GÖSTERECEKLERİNİ DUYURMUŞTU

Ağustos ayında Beyaz Saray'da düzenlenen törende Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ortak mutabakata imza atan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trump'ı ödüle aday göstereceklerini duyurmuştu. Aliyev, "Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor, (Paşinyan) birlikte aday göstereceğiz. Nobel'i Başkan Trump'tan daha fazla hak eden var mı?" diye konuşmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a Nobel Barış Ödülü Çağrısı

PAKİSTAN VE KAMBOÇYA'NIN DA ADAYI TRUMP

Yine Ağustos ayında Kamboçya Başbakanı Hun Manet de Tayland'la yaşanan sınır çatışmalarının sona ermesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı nedeniyle Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı. Norveç Nobel Komitesi'ne bir mektup gönderdiğini belirten Manet, mektubunda, "Potansiyel olarak yıkıcı bir çatışmayı önleyen bu zamanında müdahale, büyük bir can kaybının önlenmesinde hayati öneme sahipti ve barışın yeniden tesis edilmesine giden yolu açtı" ifadelerine yer verdiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a Nobel Barış Ödülü Çağrısı

Öte yandan Pakistan da Haziran ayında Hindistan'la olan anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olduğu için Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

