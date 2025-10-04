Trump'ın Hamas'a yanıtı Netayahu'yu şaşkına çevirdi - Son Dakika
Trump'ın Hamas'a yanıtı Netayahu'yu şaşkına çevirdi

04.10.2025 01:54
Netanyahu, Hamas'ın Trump'ın planına yanıtını beklemedi. Bazı yetkililere göre bu olumlu bir tepki.

Hamas'ın, Trump'ın 20 maddelik Gazze'de ateşkes planını müzakere etmeye hazır olduğunu açıklamasının yankıları sürüyor. Amerikan Axios sitesinden Barak Ravid, sosyal medya hesabından ismini paylaşmak istemeyen İsrailli bir yetkiliye dayandırarak "Netanyahu'nun şaşkın olduğunu" söyledi.

"HAMAS'IN CEVABI TRUMP'IN PLANININ REDDİ"

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun Hamas'ın cevabı ve Trump'ın bu cevaba ilişkin yaptığı açıklama arasında geçen sürede yaptığı istişarelerde, Hamas'ın cevabını Trump'ın planının reddi olarak değerlendirdiğini vurguladı.

Buna karşın istişarelere katılan İsrailli yetkililerin Hamas'ın yanıtını anlaşmaya varılmasına yol açıcı "olumlu bir tepki" olarak gördüğü ifade edildi. Netanyahu'nun, Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamayı ABD ile koordinasyon içinde yapmayı düşünürken gelen Trump'ın açıklamasına şaşırdığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump da Hamas'ın yanıtına ilişkin açıklamasında, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

Plana ilişkin arabuluculuk yapan Türkiye, Katar ve Mısır da gelinen aşamadan memnuniyetlerini iletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas'ın açıklamasına ilişkin "Şimdi yapılması gereken, İsrail'in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır." demişti.

Kaynak: AA

