Netanyahu'nun İran Planı: ABD-İsrail Saldırısı ve Türkiye'nin Müdahalesi

Netanyahu'nun, Trump'ı İran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırıya ikna etmek için attığı adım, üç gün sonra anlaşıldı. New York Times'ın 7 Nisan 2026 tarihli haberine göre, Netanyahu ve MOSSAD, Trump'ı İran'a yönelik başarısız işgal ve saldırı planına nasıl ikna ettiğini ayrıntılarıyla anlattı. Her şey, 11 Şubat'ta Beyaz Saray Durum Odası'ndaki toplantıyla başladı. MOSSAD Başkanı David Barnea ve İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun liderliğinde gizli bir sunum yaptı.

Netanyahu, koşulların İran'da rejim değişikliği için olgunlaştığını, ortak bir ABD-İsrail saldırısıyla İran İslam Cumhuriyeti'ne son verebileceğini savundu. Rejimin düşmesi halinde potansiyel liderler, eski Şah Pehlevi'nin İsrail kontrolündeki oğlu da dahil olmak üzere tartışıldı. Netanyahu ve ekibi, saldırıyla İran'ın balistik füze programının birkaç hafta içinde imha edilebileceğini, rejimin zayıflayacağını ve Hürmüz Boğazı'nı kapatamayacağını belirtti. İran içindeki MOSSAD ağının harekete geçeceğini, sokak protestolarının yeniden başlayacağını ve bombalama kampanyasıyla muhalefetin rejimi devirebileceğini anlattı.

Trump, Netanyahu'nun sunumunu beğenerek ortak saldırı için yeşil ışık yaktı. Ancak 12 Şubat'ta ABD istihbarat yetkilileri, planın gerçekçiliğini değerlendirdi. İlk iki hedefin (Hamaney'in öldürülmesi ve İran'ın güç projeksiyonunun felce uğratılması) mümkün olduğu, ancak üçüncü ve dördüncü hedeflerin (halk ayaklanması ve rejim değişikliği) gerçeklikten kopuk olduğu sonucuna vardı. 40 gün sonra plan çöktü.

22 Şubat'ta, İran'da faaliyet gösteren bölücü 5 Kürt örgütü, MOSSAD'ın desteklediği bir ittifak kurdu ve saldırı başlarsa ayaklanacaklarını ilan etti. Bu, Trump'ı ikna eden adımlardan biriydi. 28 Şubat'ta, Hamaney'in toplantısı fırsat görülerek saldırı başlatıldı. Netanyahu, saldırıdan sonra bölücü Kürt örgütlere ayaklanma çağrısında bulundu ve İran sınır bölgelerini bombaladı. Ancak beklenen ayaklanma yaşanmadı.

Türkiye'nin tepkisi, bölücü Kürt örgütleri korkuttu. Türkiye, bölücü örgütlerin harekete geçmesi halinde gerekli adımları atacağını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kuzey Irak yönetimi ve Irak hükümetiyle temas kurarak Türkiye'nin müdahale edeceğini iletti. PJAK kaynakları, Öcalan'ın İran konusunda müdahil olunmaması mesajı yolladığını açıkladı. Barzani ve Talabani de saldırıda yer almayacaklarını belirtti. Böylece, MOSSAD'ın bölücü Kürt gruplara dayalı ayaklanma planı suya düştü.