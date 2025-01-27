İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3-5 Şubat tarihleri ??arasında ABD'nin başkenti Washington'u ziyaret etmeyi planlıyor.
İsrail'in Walla gazetesinin İsrailli üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ziyaretin Netanyahu'nun sağlık durumuna bağlı olduğu belirtildi. Ziyaretin gerçekleşmesi durumunda Netanyahu, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider olarak kayıtlara geçecek.
Görüşmede Gazze'deki ateşkes, ABD'nin İsrail'e ağır bomba sevkiyatlarını kısıtlayan kararı iptal etmesi, Suudi Arabistan ile normalleşme, İran ile artan gerilim ve diğer bölgesel konular ele alınacak.
20 Ocak'ta gerçekleşen yemin tören ile Trump'ın görevi devralmasının ardından bir tebrik mesajı yayımlayan Netanyahu, "İttifakımızın en iyi günleri henüz gelmedi" demiş, Trump'ın ilk dönemindeki İsrail yanlısı politikalarına övgüler yağdırmıştı.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu, Trump ile görüşmek için ABD'ye gidiyor - Son Dakika
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