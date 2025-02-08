Netanyahu'ya esir eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu'ya esir eleştirisi

Netanyahu, esir takasını Washington'dan takip ettiği için eleştirildi; esir yakınları tepki gösterdi.

08.02.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunu ABD'nin başkenti Washington'dan takip eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu eleştirilerin hedefi oldu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze'deki esirlerden Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen, esir takasını Washington'dan takip eden Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi.

Cohen, İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı bir dönemde Washington'da olan Netanyahu'ya "7 Ekim saldırısının ve kaçırma olaylarının suçlusu ve sanığı" diye seslendi.

Netanyahu'nun eleştirileri savuşturmak için Yahudilik inancına göre kutsal Şabat'ta Washington'da kalmayı tercih ettiğini dile getiren Cohen, "İsrailli vergi mükelleflerinin ve kaçırılanların çektiği acılar sayesinde Washington'da lüks bir otel süitinde oturup vakit geçirmen kayda değer." ifadesini kullandı.

Haberde, Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında ana görüşmelerini tamamlamış olmasına rağmen hafta sonu boyunca yurt dışında kalmayı tercih ettiği belirtildi.

İsrail Başbakanı'nın, ülkeye erken dönüp dönmeyeceğinin ise bilinmediği aktarıldı.

"Netanyahu, esirlerin zor durumunda olduğunu şimdi mi keşfettin"

Ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid de esirlerin serbest bırakılmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nin "Esirlerin, ciddi şekilde yetersiz beslenmiş göründükleri" ve "İsrail'in tanık olunun korkunç sahneleri görmezden gelmeyeceği" yönündeki açıklamasına, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Lapid, "Netanyahu, esirlerin zor durumunda olduğunu şimdi mi keşfettiniz, daha önce bilmiyor muydunuz?" diye sordu.

Daha önce istihbarat belgelerinde esirlerin zor durumda olduğunun kayda alındığını ve raporları gördüklerini aktaran Lapid, Netanyahu'ya esirlerin daha erken serbest bırakılmasına engel olduğu için yüklendi.

Lapid, Gazze'deki diğer esirlerin de geri dönmesi için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istedi.

İsrail, arabulucularla iletişime geçti

Öte yandan İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, beşinci tur esir takasının ardından bir açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin ülkeye ulaştığını açıklayan Hirsch, 15 ay boyunca ağır İsrail bombardımanının yaşandığı Gazze'de, serbest bırakılan esirlerin zayıflamış görüntüleri sebebiyle "endişelerini" arabulucu ülkelere (ABD, Katar ve Mısır) ilettiklerini bildirdi.

Hirsch, Gazze'de bir kısmının öldüğü bilinen 76 İsrailli esirin serbest bırakılması için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

İsrailli 3 esire karşılık, 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin Gazze'ye geçtiğini, 7'sinin ise ülke dışına çıktığını bildirmişti.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 Filistinli esir de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İnsan Hakları, Yair Lapid, Washington, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Hamas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'ya esir eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:32:36. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'ya esir eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.