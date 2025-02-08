Netanyahu'ya esir eleştirisi

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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunu ABD'nin başkenti Washington'dan takip eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu eleştirilerin hedefi oldu.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze'deki esirlerden Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen, esir takasını Washington'dan takip eden Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi.

Cohen, İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı bir dönemde Washington'da olan Netanyahu'ya "7 Ekim saldırısının ve kaçırma olaylarının suçlusu ve sanığı" diye seslendi.

Netanyahu'nun eleştirileri savuşturmak için Yahudilik inancına göre kutsal Şabat'ta Washington'da kalmayı tercih ettiğini dile getiren Cohen, "İsrailli vergi mükelleflerinin ve kaçırılanların çektiği acılar sayesinde Washington'da lüks bir otel süitinde oturup vakit geçirmen kayda değer." ifadesini kullandı.

Haberde, Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında ana görüşmelerini tamamlamış olmasına rağmen hafta sonu boyunca yurt dışında kalmayı tercih ettiği belirtildi.

İsrail Başbakanı'nın, ülkeye erken dönüp dönmeyeceğinin ise bilinmediği aktarıldı.

"Netanyahu, esirlerin zor durumunda olduğunu şimdi mi keşfettin"

Ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid de esirlerin serbest bırakılmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nin "Esirlerin, ciddi şekilde yetersiz beslenmiş göründükleri" ve "İsrail'in tanık olunun korkunç sahneleri görmezden gelmeyeceği" yönündeki açıklamasına, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Lapid, "Netanyahu, esirlerin zor durumunda olduğunu şimdi mi keşfettiniz, daha önce bilmiyor muydunuz?" diye sordu.

Daha önce istihbarat belgelerinde esirlerin zor durumda olduğunun kayda alındığını ve raporları gördüklerini aktaran Lapid, Netanyahu'ya esirlerin daha erken serbest bırakılmasına engel olduğu için yüklendi.

Lapid, Gazze'deki diğer esirlerin de geri dönmesi için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istedi.

İsrail, arabulucularla iletişime geçti

Öte yandan İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, beşinci tur esir takasının ardından bir açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin ülkeye ulaştığını açıklayan Hirsch, 15 ay boyunca ağır İsrail bombardımanının yaşandığı Gazze'de, serbest bırakılan esirlerin zayıflamış görüntüleri sebebiyle "endişelerini" arabulucu ülkelere (ABD, Katar ve Mısır) ilettiklerini bildirdi.

Hirsch, Gazze'de bir kısmının öldüğü bilinen 76 İsrailli esirin serbest bırakılması için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

İsrailli 3 esire karşılık, 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin Gazze'ye geçtiğini, 7'sinin ise ülke dışına çıktığını bildirmişti.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 Filistinli esir de serbest bırakılmıştı.