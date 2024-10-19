Netanyahu'ya İHA Saldırısı: 'Feci Bir Hata' - Son Dakika
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Netanyahu'ya İHA Saldırısı: 'Feci Bir Hata'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın İHA saldırısını kınadı ve İran'a karşı sert önlemler istedi.

19.10.2024 23:17
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın vekili diye tanımladığı Lübnan'daki Hizbullah'a atfettiği insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla "kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, bu sabah Lübnan'dan Kayserya kentindeki evine düzenlenen İHA saldırısını değerlendirdi.

İran'ın vekili olarak nitelediği Hizbullah'ın "kendisi ve eşine suikast girişiminin feci bir hata olduğunu" belirten Netanyahu, bunun ne kendisinin ne de İsrail'in "düşmanlarına karşı savaşında caydırıcı olmayacağını" anlattı.

Netanyahu, İran ve vekillerine karşı, "İsraillilere zarar verenlere bedel ödetecekleri, kendilerine saldıranları etkisiz kılacakları, Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirecekleri ve kuzeydeki vatandaşlarının güven içinde evlerine dönmelerini sağlayacaklarını" ileri sürdü.

Netanyahu, daha önceden de tekrar ettiği zafer söylemini yineleyerek "İsrail savaşın tüm hedeflerine ulaşacak ve gelecek nesiller boyunca kalıcı olacak şekilde bölgenin güvenlik gerçeğini değiştirmek konusunda kararlı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu'ya yakın kaynaklar, "Başbakan'ın, İHA ile suikast girişiminin ardından İran'a daha sert bir hücum düzenlenmesini istediğini" belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki kuşatmasını sıkılaştırıp kara saldırılarını ve Filistinlilere uyguladığı sürgünü artıran İsrail, Lübnan'da başkent Beyrut ve ülke genelinde yoğun bombardımanını sürdürüyor. İsrail bir yandan da Lübnan sınırından içeri doğru kara işgalini genişletmeye çalışıyor.

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yönelik yaklaşık 200 balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırının ardından İsrail'in İran'a kapsamlı bir karşı saldırı düzenlemesi ve bölgede 7 Ekim 2023'ten bugüne yaşanan çatışmanın hızla şiddetlenip geniş bir alana yayılmasından endişe ediliyor.

Netanyahu'nun evine İHA saldırısı

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanan olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.

Hizbullah'tan henüz Netanyahu'nun konutunu hedef alan İHA saldırısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'ya İHA Saldırısı: 'Feci Bir Hata' - Son Dakika

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