Netanyahu'ya Yaptırım Tasarısı Senato'dan Geçmedi - Son Dakika
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Netanyahu'ya Yaptırım Tasarısı Senato'dan Geçmedi

ABD Senatosu, Netanyahu'ya yönelik UCM yaptırım tasarısını 60 oyluk barajı aşamadı.

29.01.2025 00:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Gazze'deki "savaş suçları" nedeniyle tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım öngören tasarı, ABD Senatosundan geçecek yeterli oyu alamadı.

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 54-45 lehte sonuca rağmen 60 barajını aşamayan tasarı, genel kuruldan geçemedi.

Senatodaki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin hazırladığı tasarının ABD'ye de zarar verebilecek kadar "geniş kapsamlı" olduğunu, bu nedenle revize edilerek netleştirilmesini talep etti.

Oylamada, Demokrat Senatör John Fetterman lehte oy kullanırken, Demokrat Senatör Jon Ossoff ise oy kullanmadı.

Tasarı Temsilciler Meclisinden 243'e 140 gibi ezici bir farkla geçerek İsrail'e güçlü bir destek sinyali vermişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Bunun ardından ABD Kongresi UCM'ye yaptırım uygulamak için harekete geçmişti.

Özellikle Cumhuriyetçiler UCM'ye yaptırım uygulanması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA

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