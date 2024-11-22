Netanyahu Yardımcısı Gizli Belgelerle Suçlandı - Son Dakika
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Netanyahu Yardımcısı Gizli Belgelerle Suçlandı

İsrail'de gizli belgelerin sızdırılması soruşturmasında Netanyahu'nun yardımcısı gözaltına alındı.

22.11.2024 02:46
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İsrail'de "gizli belgelerin sızdırılması" olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı Eliezer Feldstein, "ulusal güvenliği tehlikeye atmakla" suçlandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, gizli belgelerin sızdırılması olayının baş şüphelisi Feldstein'ın "ulusal güvenliği tehlikeye atmak amacıyla gizli bilgileri ifşa etmekle" suçlandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, Feldstein hakkındaki iddianame, İsrail Askeri İstihbarat Direktörlüğünden (Aman) ham istihbarat verileri de dahil olmak üzere, son derece gizli ve hassas bilgileri doğrudan çalmak suçlamasıyla hazırlandı.

Söz konusu bilgilerin "İsrail askeri sansürünün yayınlanmasını açıkça yasaklamasının ardından yabancı bir medya kuruluşu tarafından yayınlandığı" belirtildi.

Ayrıca açıklamada, "Bu eylem, sanık Eliezer Feldstein'ın bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiş ve rehine durumunun ele alınışına ilişkin İsrail kamuoyundaki söylemi etkilemeyi amaçlamıştır." ifadesine yer verildi.

Feldstein'a yöneltilen suçlamalar arasında, gizli bilgilerin ifşası, gizli bilgi ifşasının devlet güvenliğine zarar verme amacıyla yapılması, gizli bilgi bulundurma ve adaleti yanıltma yer alıyor.

Soruşturma kapsamında, Feldstein'ın yanı sıra ismi açıklanmayan bir İsrailli istihbarat subayının da hırsızlık, gizli bilgileri ifşa etme ve adaleti yanıltmakla suçlandığı kaydedildi.

İsrail'de "gizli belgelerin sızdırılması" soruşturmasında 5 gözaltı olmuştu

Söz konusu olaya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Hamas'a ait olduğu öne sürülen, üstünde oynamalar yapılmış belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisince yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı.

Yabancı basına servis edilen belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayınlanmıştı.

Jewish Chronicle'ın belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de ele geçirdiği öne sürülen belgelere göre, Yahya Sinvar'ın İsrailli esirlerle Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı öne sürülüyordu.

Bild gazetesindeki habere göre ise, İsrail güçlerinin Gazze'de ele geçirdiği belgelerde Hamas'ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini mümkün olduğunca uzatmayı planladığı aktarılıyordu.

İsrail basınında, söz konusu olayın "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" yorumu yapılmıştı.

Kaynak: AA

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