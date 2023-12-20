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Netanyahu, yargılanmasını ertelemeye çalışıyor - Son Dakika
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Netanyahu, yargılanmasını ertelemeye çalışıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü. Netanyahu'nun avukatı, tanık sırasının değiştirilmesini talep etti.

Netanyahu, yargılanmasını ertelemeye çalışıyor
20.12.2023 - 05:57,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, "Başbakan Netanyahu yıllardır ceza davasıyla aynı anda ülkeyi yönetebileceğine dair söz vermişti, ancak bu gece savcılıktan yargılanmasıyla ilgili bazı önemli delilleri saklamasını istediği ortaya çıktı." denildi.

Haberde, Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın, 18 Aralık'ta savcılığa bir mektup göndererek, Başbakan'ın savaş bitmeden sorguya hazırlanamayacağı için bazı tanıkların ifadelerinin reddedilmesini talep ettiği aktarıldı.

Kanal 13'ün haberinde, söz konusu tanıkların Adalet Bakanı Yariv Levin, milletvekili Zeev Elkin, Başbakanlık Hukuk Danışmanı Shlomit Barnea, istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, eski İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Başkanı Yuval Diskin, eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrael Hayom gazetesi yayıncısı Miriam Adelson ve Netanyahu'nun kuzeni David Shimron'un da aralarında bulunduğu önemli kişiler olduğu dile getirildi.

Savcılık yetkililerinin, bu durumun "yargılamayı birkaç ay geciktirebileceğinden" endişelendiği belirtilen haberde, iddia makamının tanıkların ifadelerini tamamlamak üzere olduğu ve onlardan sonra savunma adına ilk ifade verecek kişinin Netanyahu'nun bizzat kendisi olduğu kaydedildi.

Habere göre, Netanyahu'nun avukatı, avukatların yalnızca tanık sırasının değiştirilmesini istediklerini belirterek, yargılamanın planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yönelik, İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürütmüş Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütülmesi suçlaması bulunuyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterince delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında, rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Netanyahu, yargılanmasını ertelemeye çalışıyor - Son Dakika


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