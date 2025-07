Netanyahu Ziyaretine Protesto: Gazze için Ateşkes Çağrısı

ABD'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başkent Washington'a ziyaretini protesto eden göstericiler, Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulundu.

Filistin destekçisi onlarca kişi, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu görüşmesinden saatler önce Washington'daki Beyaz Saray binasının önünde bir araya geldi.

Filistin İçin Amerikalı Müslümanlar (AMP), Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink tarafından organize edilen etkinliğe katılan göstericiler, Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması için çağrı yaptı.

Netanyahu'nun söz konusu ABD ziyaretinin ülkenin dış politikalarını "lekelediğini" ifade eden göstericiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından Netanyahu hakkında çıkartılan tutuklama kararına atıfta bulunan dövizler taşıdı.

AMP Direktörü Osama Abu Irshaid, "ABD tarafsız bir aktör değil. Trump, bir arabulucu değil. Trump, bu soykırımın ortağı. Netanyahu'yu bu soykırımı sona erdirmeye zorlaması gerektiği gibi kendisi de bu soykırımı sona erdirmek zorunda." dedi.

Irshaid, Netanyahu'dan kalıcı ve koşulsuz bir ateşkesi "açıkça ve kesin bir şekilde talep etmesi" için Trump'a çağrıda bulundu.

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw da söz konusu ziyareti "rezalet" olarak nitelendirerek "Amerikalı liderlerin (Netanyahu ile) yaptığı her el sıkışma, her anlaşma, her fotoğraf çekimi, tüm ABD vatandaşlarının ellerini Gazzeli çocukların kanıyla lekeliyor." ifadesini kullandı.

Code Pink'in kurucularından Yahudi aktivist Medea Benjamin, ABD'de politikacılar ile kamuoyu arasında giderek büyüyen kopukluğa işaret ederek "Ana akım medyaya rağmen artık ABD vatandaşlarının çoğunluğunun İsrail'i desteklememesi gerçekten şaşırtıcı." diye konuştu.

Benjamin, "ABD'deki tüm yaş grupları, Cumhuriyetçiler, Demokratlar, bağımsızlar, siyahiler, beyazlar, tüm demografik gruplar. Artık İsrail'e para ve bomba göndermeye devam etmek istemiyor." değerlendirmesini yaptı.