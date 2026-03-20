Nevruz Bayramı Mesajı

20.03.2026 13:46
Kocaeli Valisi Aktaş, Nevruz'un birlik ve beraberlik simgesi olduğunu vurguladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Nevruz'un baharı müjdeleyen, kökleri Orta Asya'ya uzanan, geniş coğrafyada farklı kültürlerle harmanlanmış köklü ve zengin bir gelenek olduğunu bildirdi.

?Geçmişten günümüze yaşatılan geleneklerin milli birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın önemini hatırlattığına değinen Aktaş, "Zengin mirasa sahip Nevruz, zorlu kış koşullarına karşı sergilenen yardımlaşma, dayanışma ve sabrın ardından baharın gelişiyle bolluk ve bereketin müjdecisi olarak kabul edilir." ifadesini kullandı.

Aktaş, ülkemizde farklı kültür ve inançlara sahip insanların dostluk, kardeşlik ve sevgi hisleri ekseninde sıkı sıkıya kenetlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hoşgörü anlayışı, kültürel mirasımızı yaşatan en büyük zenginliğimizdir. Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bu özel günün ülkemizde sevgi ve kardeşlik duygularını daha da pekiştirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Yerel Haberler, Kültür, Güncel

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
