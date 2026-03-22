İstanbul\'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır

DEM Parti'nin çağrısıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Nevruz kutlaması düzenlendi. Baharın gelişi, birlik ve kardeşliğin simgesi olan Nevruz kapsamında kutlamalara yoğun katılım olurken, program yakılan ateşin ardından kemençe dinletisiyle başladı.

Programın sonunda Koma Amed sahne aldı. Etkinlik, gün boyunca süren konuşma ve müzik performanslarının ardından sona erdi. Öte yandan, etkinlik alanında polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar, üst aramasının ardından alana giriş yaptı.

"NEVRUZ HER DİLDE BARIŞIN ADIDIR"

Programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bu Nevruz, ülkenin dört bir yanında sadece iktidara değil, bölge ve dünyadaki bütün güçlere önemli mesaj vermektedir. Bu Nevruz, milyonların adalet, barış ve refah davetidir, talebidir. Nevruz, her dilde barışın adıdır; demokrasinin, özgürlüğün nişanesidir. Bu Nevruz, isyandan inşaya geçişin ilk Nevruz'udur, ilk eşiğidir. Ortadoğu'da ezilenlerin gündüzünü geceye çevirmek istiyorlar. Her acının test bölgesi ne yazık ki Ortadoğu oluyor" diye konuştu.

"NEVRUZ'UN KARDEŞLİK GETİRMESİNİ DİLİYORUZ"

Nevruz'u kutlamaya gelen Orhan Cannariçi, "Nevruz'un ilgili tüm yurtlara kardeşlik getirmesini diliyoruz. Bu halk gerçekten de barışı özledi. Artık barışın bu topraklara gelmesi şart" dedi.

"KARDEŞLERİMİZİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİN DAİM OLMASINI İSTİYORUM"

Kutlamalar için Yenikapı Etkinlik Alanı'na gelen Azad Yığırap ise, "Vanlıyım buraya Nevruz Bayramı için Van'dan geldim. Nevruz Bayramı öncelikle bütün kürt kardeşlerimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasını istiyorum. Nevruz Bayramınız kutlu olsun inşallah Kürt kardeşliği sürekli böyle daim olur. Bu ülkede mutlu huzurlu ve barış içinde yaşarız" dedi.

"VAN'DAN GELDİM BENDE BURAYA"

Serkan Adak, "Van'dan geldim bende buraya. Nevruz bayramı kürtler için büyük bir bayramdır. Nevruz denildiğinde bizim için her şey bitiyor. Bu yüzden Van'dan buraya bilet keserek Nevruz'u kutlamaya geldik. Bütün kürtlerin nevruz bayramı mübarek olsun, mutlu olsun" diye konuştu.

"KAZASIZ BELASIZ BİR BAYRAM DİLİYORUM"

Azad Demirkaya, "Biz Van'dan İstanbul'a Nevruz'u kutlamak için geldik. Türkiye'nin her bir yerinde Nevruz bayramı var. Burada tüm kürt kardeşlerimizin Nevruz bayramını hepsinin canı gönülden tebrik ediyoruz. Bayramımızı kutlayacağız. Öncelikle sağ salim, kazasız belasız bir bayram diliyorum" dedi.