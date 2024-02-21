Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, OSB'deki fabrikalara ziyarette bulundu - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, OSB'deki fabrikalara ziyarette bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, OSB\'deki fabrikalara ziyarette bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ile birlikte Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalara ziyarette bulundu. Savran, fabrikalarda yönetici ve çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kentin gelişmesi adına farklı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Savran, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

21.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:00
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Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, beraberindeki AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ile Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikalara ziyarette bulundu.

Savran, OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda yönetici ve çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kentin gelişmesi adına farklı projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Savran, "Şehrin kalkınması, büyümesi için üreten, istihdam oluşturan, ihracat yapan herkesle istişare yapmaya, birlikte hareket etmeye önem veriyoruz. Tüm enerjimiz, heyecanımız şehrimizin geleceği, daha güzel yarınları içindir. Bizler de sizlere layık olma yönünde irade gösterip, şehrimizi daha iyi noktaya taşımaya gayret ediyoruz." dedi.

Savran, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Kaynak: AA

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