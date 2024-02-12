Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi'nde İlkokul Öğrencilerine Ücretsiz Kurs Başladı - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi'nde İlkokul Öğrencilerine Ücretsiz Kurs Başladı

Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi\'nde İlkokul Öğrencilerine Ücretsiz Kurs Başladı

Nevşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Eğitim Merkezi'nde ilkokul öğrencilerine yönelik ücretsiz kurslar başladı. Matematik, resim, İngilizce, drama atölyesi ve satranç kurslarına kayıt yaptıran 360 öğrenci ilk derse katıldı. Kurs dönemi 21 Nisan'da sona erecek. Ayrıca, KPSS'ye hazırlanan adaylar için ücretsiz soru bankası kitaplarının dağıtımı da devam ediyor.

12.02.2024 16:13
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Nevşehir Belediyesi bünyesindeki Gönüllü Eğitim Merkezi'nde ilkokul öğrencilerine yönelik kurs başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, kentteki öğrencilere destek amacıyla ücretsiz eğitim kursları düzenliyor.

İlkokul öğrencilerinin derslerine katkı ve sosyal yönden gelişmelerine destek amacıyla uzman eğiticiler öncülüğünde ücretsiz kurs dönemi başladı.

Matematik, resim, İngilizce, drama atölyesi ve satranç kurslarına kayıt yaptıran 360 öğrenci ilk derse katıldı.

30 gönüllü eğitmenin görev aldığı kurs dönemi 21 Nisan'da tamamlanacak.

KPSS adayları için hazırlanan ücretsiz soru bankası kitaplarının dağıtımına başlandı

Nevşehir Belediyesinin, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adaylar için ücretsiz soru bankası dağıtımı devam ediyor.

"Öğrenci dostu belediyecilik" anlayışıyla il merkezindeki tüm okullarda öğrencilere 30 bin LGS ve YKS soru bankası ve okuma kitabı dağıtan Nevşehir Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan lise, ön lisans ve lisans mezunu gençler için de çalışma yaptı.

KPSS'ye girecek gençler için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan soru bankası kitaplarının dağıtımına başlandı.

Talep edenlerin, soru bankası kitaplarını belediye binasındaki Turkuaz Masa'ya başvurarak ücretsiz alabileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi'nde İlkokul Öğrencilerine Ücretsiz Kurs Başladı - Son Dakika
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