Nevşehir\'de Derbi Kavgası: 3 Gözaltı

Nevşehir'de bir kafede, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini izleyen taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

2000 Evler Mahallesi TOKİ Ticaret İş Merkezi'ndeki kafede Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını izleyen taraftarlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen K.E. (22), O.Ç. (26) ve A.S'yi (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.