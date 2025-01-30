Nevşehir\'de Eşini Baltayla Yaralayan Şahıs Yakalandı

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NEVŞEHİR'de eşi L.K.K.'yi (40) baltayla ağır yaralayıp kaçan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.K. (42), bir yakınının evinde yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ürgüp ilçesinde meydana geldi. M.K. ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi L.K.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.K., eşi L.K.K.'yi baltayla yaralayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Diğer yandan kaçan M.K., Ortahisar beldesinde bir yakınının evinde jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.