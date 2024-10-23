Nevşehir'de Golbol Kadınlar 1. Lig Müsabakaları

Nevşehir'de düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakalarında 5 karşılaşma yapıldı.
Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki müsabakalarda bugün alınan sonuçları şöyle:
Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü - Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü : 1-11
Oniki Şubat Görme Engelliler Spor Kulübü - Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği : 10-0
Yakutiye Engelliler Spor Kulübü - Ankara Görme Engelliler Spor Kulübü : 6-4
Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü Derneği - Yakutel Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü : 10-0
Akçakoyunlu İdman Yurdu - Palandöken Engelliler Spor Kulübü : 9-6
Karşılaşmalar, 25 Ekim Cuma günü düzenlenecek finalle sona erecek.
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