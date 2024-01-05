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Nevşehir'de iş yeri sahibi polis memuruna araçla çarptı - Son Dakika
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Nevşehir'de iş yeri sahibi polis memuruna araçla çarptı

Nevşehir'de bir iş yeri sahibi, kiracısıyla yaşadığı kavga sonrasında olaya müdahale eden polis memuruna hafif ticari aracıyla çarptı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş yeri sahibi tutuklandı.

Nevşehir\'de iş yeri sahibi polis memuruna araçla çarptı
05.01.2024 - 20:21,
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NEVŞEHİR'de, kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibinin, olaya müdahale eden polis memuruna hafif ticari aracıyla çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan iş yeri sahibi Günay Servet Ö. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Saatçi Hoca Caddesi'nde meydana geldi. İşyeri sahibi Günay Servet Ö. ile kiracısı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kavgayı ayırıp tarafları sakinleştirdi. Günay Servet Ö.'nün, olay yerinden uzaklaşırken 33 EF 767 plakalı hafif ticari aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu polis memuru Şahin K. yaralandı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Günay Servet Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer yandan olay, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedilen görüntüye yansıdı. Görüntülerde, Günay Servet Ö.'nün aracını kalabalığın üzerine sürmesi, polis memuruna aracıyla çarptıktan sonra sokakta diğer ekipler tarafından kovalandığı görüldü. (DHA)

Kaynak: DHA
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