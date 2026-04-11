Nevşehir\'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde 350 Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Lale Sanayi Sitesi 4'üncü Blok'ta meydana geldi. Mustafa Çağlar A. yönetimindeki 38 VK 208 plakalı otomobil ile Mustafa Alper Ö. yönetimindeki 34 FR 313 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.