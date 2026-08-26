Nevşehir\'de Traktör ve Çekici Çarpıştı: 6 Yaralı

NEVŞEHİR'de traktör ile çekicinin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Aksaray yönünde ilerleyen Ö.T. yönetimindeki 38 AKJ 093 plakalı çekici ile N.T. idaresindeki 50 AGA 468 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör şoförü N.T. ve römorkundaki 4 çocuk ile çekicinin şoförü Ö.T. yaralandı. İhbarLA kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.