Nevşehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 33 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada 16 operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptığı aramada, 47,02 gram sentetik uyuşturucu ve 3,85 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonlarda yakalanan 33 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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