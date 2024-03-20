Nevşehir Devlet Hastanesi\'ndeki Uzman Doktor, deprem çalışmalarıyla ödüle layık görüldü

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Yusuf Yılmaztürk, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fedakarca çalışmaları nedeniyle "Vefa ve Fedakarlık" kategorisinde ödüle layık görüldü.
İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki etkinlikte meslektaşlarının tebriklerini kabul eden Yılmaztürk, gazetecilere, kendisini ödüle layık gören Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ulaşan ilk ekipler arasında yer aldıklarını belirten Yılmaztürk, asrın felaketinde bir can daha kurtarabilmek ümidiyle yılmadan, yorulmadan çalıştıklarını söyledi.
Kimi zaman hastane bahçesinde kimi zaman arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında açtığı tünellerde depremzedeler yararına çalıştıklarını anlatan Yılmaztürk, benzer felaketlerin tekrar etmemesini diledi.
Yılmaztürk, "Bu süreçteki gayretlerimizin Sayın Bakanımız Fahrettin Koca tarafından takdir edilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bu ödüle layık görülmek bizi gururlandırdı. Kendilerine tekrardan şükranlarımı arz ediyorum." dedi.
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