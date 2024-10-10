Nevşehir Kabak Çekirdeği Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nevşehir Kabak Çekirdeği Üretimi Artıyor

Nevşehir Kabak Çekirdeği Üretimi Artıyor

Coğrafi işaret tescili sonrası Nevşehir'de kabak çekirdeği ekim alanı ve üretiminde büyük artış yaşandı.

10.10.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Coğrafi işaretle tescillenmesinin ardından yöredeki çiftçilerin daha çok ilgi gösterdiği Nevşehir kabak çekirdeğinde 6 yılda ekim alanı yüzde 38, üretim yüzde 52 arttı.

İklim ve toprak yapısına bağlı lezzetiyle bilinen Nevşehir kabak çekirdeği, geçmişte patates ekiminin yoğunluk gösterdiği bölgede lokomotif ürün olma yolunda ilerliyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de, kabak çekirdeği üretiminde birinci sıraya yerleşen Nevşehir'in, ürünün ismine tescillenmesinin ardından pazar payı da genişliyor.

Coğrafi işaret tescilinden önce yaklaşık 160 bin dekar alana ekilen Nevşehir kabak çekirdeğinin bu yıl 221 bin 500 dekarlık alana ekimi yapıldı.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Genel Sekreteri Uslu Tombalak, AA muhabirine, coğrafi işaret tescilinden önce Nevşehir'in kabak çekirdeği üretiminde ülke genelindeki yüzde 32'lik payının geçen yıl itibarıyla yüzde 39'u aştığını belirtti.

Ürünün marka değerini yükseltmek amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtım yaptıklarını aktaran Tombalak, son üç yıldır NTB olarak Nevşehir'de de kabak çekirdeği başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtımı amacıyla tarım fuarı düzenlediklerini söyledi.

Bölgedeki çok sayıda patates tarlasının kabak çekirdeği üretim alanına dönüştüğünü ifade eden Tombalak, şöyle konuştu:

"Nevşehir kabak çekirdeği ile ilgili 2018 yılında coğrafi işaret tescilimiz yapılmış olup, bu süreçten sonra pazar payımızda artış olduğunu resmi rakamlardan görebiliyoruz. 2018'de Türkiye'de yıllık üretim 55 bin ton iken 2023 yılında 58 bin 546 ton olduğunu görüyoruz. Nevşehir'de coğrafi işaret tescili ile beraber üretim alanlarında artış söz konusu. İlimizde daha önce 14 bin 270 ton iken geçen yıl 21 bin 700 ton civarında üretim miktarına ulaşmış bulunmaktayız.

Küçük ve orta ölçekli patates tarımı yapan çiftçilerimiz risk almak istemiyor ve kabak çekirdeği gibi ürünlere yöneliyor. Ülke çapında merkezin Nevşehir olarak kabul edilmesiyle patates ekim alanlarına alternatif ürün olduğunu, çiftçilerin bu ürüne dönüşünü görüyoruz. Bu durum kabak çekirdeğine ilginin arttığını, dolayısıyla da ticaret ve talebin arttığını bize müjdeliyor. NTB olarak coğrafi işareti daha etkin kullanabilmek adına üretici ve tüccarlara yönelik gerekli bilgilendirmelerle ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Üretici ve üyelerimizin ticaretini geliştirmek adına Nevşehir'de tarım fuarı gerçekleştiriyoruz. Bundaki amaç kabak çekirdeğinin pazar payını artırmaktır. Bu yıl yine 15 Kasım'da etkinlik düzenleyeceğiz."

Yurt içi ve dışına pazarlanıyor

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya da Nevşehir kabak çekirdeğinin çerezlik olarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketiciye ulaştığını belirtti.

Kaya, coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlanmasının ardından bu üründe ekim alanı, rekolte ve pazar payının yükseldiğini kaydetti.

Kaya, "Ülkemiz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyoruz. Yurt dışına da gidiyor. Ağırlıklı olarak Mısır'a, Avrupa ve Türk cumhuriyetlerine gönderiliyor. Ekim alanında ileriki yıllarda daha çok artış görülecektir. Çiftçiler kazanç elde ettiği için üreticinin yöneliminin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Kabak çekirdeği üreticilerinden Ahmet Yurduseven de bu yıl kabak ekim alanını 10 dekar daha artırdığını, rekolteden memnun olduğunu belirterek, "Kabak çekirdeği tescillendikten sonra üretimi arttı, diğer ürünlerin biraz önüne geçti. Kuru fasulye ve patates geçmiş yıllarda kazandırıyordu ama son dönemde zarar ettirdiği için kabak çekirdeğine yönelim oldu. Biz bu yıl 60 dekar ektik, verimi de normalden iyi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir Kabak Çekirdeği Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:43 26 ilde seçim anketi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
11:20 Fernando Muslera, Uruguay’da kulüp satın aldı Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:51 Süheyl Batum’un sözleri Dursun Özbek’i çıldırttı Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
18:10 Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki “Abi“ tartışması gündem oldu Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu
18:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız“ Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:45 Erkan Baş’tan Özgür Özel’in “Senin partinin oyu yüzde 1.5“ sözlerine ilk tepki Erkan Baş'tan Özgür Özel'in "Senin partinin oyu yüzde 1.5" sözlerine ilk tepki
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 13:57:48. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir Kabak Çekirdeği Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.