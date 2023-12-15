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Nevşehir Lisesi'nden Gazze'ye yardım kermesi - Son Dakika
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Nevşehir Lisesi'nden Gazze'ye yardım kermesi

Nevşehir Lisesi'nde öğrenciler tarafından Gazze halkı yararına kermes düzenlendi. Kermeste elde edilen 10 bin lira Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı'na teslim edildi.

Nevşehir Lisesi\'nden Gazze\'ye yardım kermesi
15.12.2023 - 13:39,  Güncelleme: 13:40
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Nevşehir Lisesi'nde öğrenciler tarafından Gazze halkı yararına kermes düzenlendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü üyesi öğrenciler, İsrail'in saldırıları karşısında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki sivillerin durumuna dikkati çekmek ve yardım sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

Okul koridorunda gerçekleştirilen kermeste elde edilen 10 bin lira Türk Kızılay Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek'e teslim edildi.

Okul Müdürü Murat Günçıktı, İsrail'in çocuk, yaşlı ayrımı yapmaksızın sürdürdüğü katliamın sona ermesini dileyerek, etkinliğe destek sunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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