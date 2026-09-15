Nevşehir Ürgüp\'te 2008\'de öldürülen Sedat Ünal davasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülen ve dosyası 'faili meçhul' olarak kayda geçen Sedat Ünal cinayetine ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Sedat Ünal, 23 Kasım 2008'de Kayseri'de gittiği kumarhaneden ayrıldıktan sonra Ürgüp ilçesinde yol kenarında öldürülmüş halde bulundu. Otopsi ve kriminal incelemede; Ünal'ın kafa ve göğüs travmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği, kıyafetinde başka bir erkeğe ait kan örneği bulunduğu tespit edildi. Dosyanın yeniden ele alınmasıyla HTS ve baz kayıtları da incelendi.

7 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Ünal'ın son görüldüğü kumarhane ile cesedinin bulunduğu bölge arasında hareket ettiği belirlenen bir GSM hattı ile kumarhanedeki kişiler arasındaki görüşme trafiği mercek altına alındı. Bazı şüphelilerin olay gecesi telefonlarını kapattıkları ve söz konusu hatla irtibat kurdukları belirlendi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında 'Kasten öldürme' suçundan işlem başlatılarak Kayseri ve Antalya'da arama ve el koyma kararı verildi.

YENİ DELİLLER ELDE EDİLDİ

Sedat Ünal'ın irtibat kurduğu kişilerle yapılan görüşmeler ile elde edilen yeni deliller sonucu M.B., H.G., T.G., T.G., A.G., D.T., Y.B. isimli şüphelilerin cinayet olayının failleri olabileceği tespit edildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 11 Eylül'de Antalya'da 1, Kayseri'de 6 olmak üzere 7 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.