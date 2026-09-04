Nevşehir Ürgüp'te 54. Bağ Bozumu Festivali yapıldı; Vali Kök üreticiye destek sözü verdi - Son Dakika
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Nevşehir Ürgüp'te 54. Bağ Bozumu Festivali yapıldı; Vali Kök üreticiye destek sözü verdi

Nevşehir Ürgüp\'te 54. Bağ Bozumu Festivali yapıldı; Vali Kök üreticiye destek sözü verdi
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 54. Uluslararası Bağ Bozumu Festivali düzenlendi. Etkinlikte konuşan Vali Hüseyin Kök, üreticilerin emeğinin ülke kalkınmasının temel taşı olduğunu belirterek, üretim gücünü artırmak ve gelir sağlamak için çalıştıklarını söyledi; en güzel üzüm yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, "54. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali" yapıldı.

Ürgüp Festival Alanı'ndaki etkinlikte üretici ve vatandaşlar bir araya geldi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, burada yaptığı konuşmada, yöresel ürünlerin markalaşması için il genelinde çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Etkinliğin, toprağa gönül veren insanların emeğini yüzyıllardır yaşatan kadim üretim kültürünün yansıması olduğunu ifade eden Kök, şöyle konuştu:

"Yarına dair güzel beklentilerin de hasat edildiği Nevşehirimizde topraklardaki her bir üzüm tanesi sabrın, emeğin ve umudun bir göstergesidir. Her bağda bir ailenin alın teri, geçmişin izleri ve gelecek nesiller için duyulan güven vardır. Sadece tarımsal bir faaliyet olmayan bağ bozumu bizim için, hayatın, dayanışmanın ve bereketin en güzel ifadelerinden biridir. Toprağı işleyip bağını büyüten, ürününü yetiştirip alın terini berekete dönüştüren çiftçimizin emeği, ülkemizin kalkınmasının da temel taşlarındandır. Her bir üreticimizin yanında olmak, onların emeğini korumak, üretim gücünü artırmak ve daha iyi şartlarda gelir elde etmesini sağlamak bizim ana vazifelerimizdendir, insanımıza bir vefa borcumuzdur."

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise festivalin üzümün markalaşması ve dünyaya tanıtılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Festivalin önemine işaret eden Arı, "Ülkelerin ve şehirlerin kültürleri, değerleri ve ürünleri vardır. Mesele bu kıymeti yaşayabilmektir. Bizim yöremizin değerlerinden üzümün hak ettiği yere ulaşabilmesi ve üzüm mamullerinin tanıtılması açısından Ürgüp Belediyesi kıymetli bir iş yapıyor." diye konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul da etkinliğin gerçekleşmesine emek veren belediye personeli ile destek veren kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen en güzel üzüm yarışmasında dereceye giren üreticilere protokol üyelerince hediyeleri verildi.

Ürgüp'ün tarihini anlatan fotoğraf sergisinin açıldığı programda, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi, ilçeyle özdeşleşmiş ürünler sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir Ürgüp'te 54. Bağ Bozumu Festivali yapıldı; Vali Kök üreticiye destek sözü verdi - Son Dakika

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