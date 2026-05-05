Nevşehir'de çöken istinat duvarı, öndeki apartmanda hasar oluşturdu

05.05.2026 07:35  Güncelleme: 07:51
- 3 katlı apartman ve özel anaokulu tahliye edildi

Nevşehir’de yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı çökerek önündeki apartmanda hasara yol açtı. Olay sonrası bina ve çevredeki yapılar tahliye edildi.

DUVAR ÇÖKTÜ, DAİRELER ZARAR GÖRDÜ

Esentepe Mahallesi Şafak Sokak’ta bulunan bir inşaata ait istinat duvarı, yağışın ardından çöktü. Çökme sonucu karşısındaki apartmanın bazı dairelerinin duvarları yıkıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ, TAHLİYE KARARI ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, risk altındaki 3 katlı apartman ile yakındaki özel anaokulu tahliye edildi.

“BİNA ÜZERİMİZE YIKILIYOR SANDIK”

Bina sakinlerinden Sabit Işık, gece büyük bir gürültüyle uyandığını belirterek, “Yıldırım düştü sandım. Kontrol ettiğimde dairemin duvarının yıkıldığını gördüm. Binanın üzerimize yıkıldığını sandım ama istinat duvarıymış” dedi. Işık, binanın hâlâ risk altında olduğunu ifade etti.

“DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞTİK”

Apartman sakinlerinden Abdullah Çıkrıkçı ise daha önce ilgili kurumlara şikayette bulunduklarını belirterek, “Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandık. Duvarın çöktüğünü gördük. Karanlıkta fark edemedik ama gün ağarınca hasarın boyutu ortaya çıktı” diye konuştu.

Kaynak: AA

