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NEVÜ'de Yangın Tatbikatı: 3 Öğrenci Kurtarıldı - Son Dakika
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NEVÜ'de Yangın Tatbikatı: 3 Öğrenci Kurtarıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatında, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi binasında çıkan yangın sonucunda 3 öğrenci kurtarıldı. Tatbikatın ardından itfaiye ekipleri öğrencilere yangın tüpü kullanımı konusunda eğitim verdi.

NEVÜ\'de Yangın Tatbikatı: 3 Öğrenci Kurtarıldı
20.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:31
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği Mimarlık-Mühendislik Fakültesi binasında yangın olduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alana gelen ekipler, yangını söndürdü, binada mahsur kalan 3 öğrenciyi kurtardı.

UMKE ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığı öğrenciler daha sonra ambulansa konuldu.

Tatbikatın ardından itfaiye ekiplerince öğrencilere yangın tüpü kullanımı konusunda eğitim verildi.

Kaynak: AA
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Hacı Bektaş, Nevşehir, İtfaiye, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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