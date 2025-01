New Orleans Saldırısı ve Saldırganın Seyahatleri

Güncel

NEW ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Louisana eyaletinin New Orleans şehrinde araçla saldırı gerçekleştiren kişinin, Haziran 2024'te Mısır ve Kanada'ya seyahat ettiği, ekim ayında ise iki kez New Orleans'a geldiğinin tespit edildiğini belirtti.

FBI Özel Ajanı Lyonel Myrthil, New Orleans saldırısına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Shamsud Din Jabbar'ın saldırıyı düzenlerken "meta gözlük" olarak adlandırılan ve kayıt alma özelliği bulunan bir tür "akıllı gözlük" kullandığını bildiren Myrthil, saldırganın ekim 2024'te iki kez New Orleans'a geldiğini ve video kayıtları aldığını tespit ettiklerini aktardı.

Myrthil, saldırganın ayrıca haziran 2024'te önce Mısır'a daha sonra Kanada'ya gittiğinin tespit edildiğini, bu seyahatleri ne amaçla yaptığının araştırıldığını kaydetti.

Halihazırda tüm delillerin Jabbar'ın tek başına hareket ettiğini gösterdiğini belirten Myrthil, yine de olası bağlantılarının araştırıldığını ifade etti.

ABD, yeni yıla saldırılarla girdi

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı.

Amerikalı yetkililer, polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı eski asker olduğunu açıklamıştı.