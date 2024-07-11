New York Borsası Dezenflasyon Verileriyle Karışık Seyir İzledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York Borsası Dezenflasyon Verileriyle Karışık Seyir İzledi

New York borsası, dezenflasyon trendinin sürdüğüne işaret eden verilerin ardından karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,88 kayıp yaşadı. ABD'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Bu veriler, dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağı beklentilerini artırdı.

11.07.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York borsası, dezenflasyon trendinin sürdüğüne işaret eden verilerin ardından günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 39.753,75 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 kayıpla 5.584,54 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,95 azalışla 18.283,41 puana geriledi.

ABD'de açıklanan veriler fiyat artışlarının yavaşladığına işaret ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık enflasyon da 1 senenin en düşük seviyesine indi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 3,3 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, söz konusu verilerin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 85'e çıktı.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yaklaşık 8 baz puan azalışla yüzde 4,20'ye geriledi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 6 Temmuz ile biten haftada 222 bin ile beklentilerin altına indi.

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı ise haziranda 66 milyar dolarla beklentilerinin altında gerçekleşti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin bu yıl 1 veya 2 faiz indiriminin uygun olabileceği bir yolda göründüğünü söyledi.

Daly, bir sonraki para politikası adımı atabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini belirterek, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt istediğini ifade etti.

Kurumsal tarafta, bugün yayımladığı finansal sonuçlarında üçüncü çeyreğe dair düşük gelir beklentisi duyuran Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

Tesla'nın hisseleri de Robotaxi'nin tanıtımının 2 ay ertelendiğine ilişkin ABD medyasında çıkan haber sonrasında yüzde 8'in üzerinde düştü.

Bazı büyük teknoloji hisselerindeki değer kaybı da dikkati çekti. Nvidia'nın hisse fiyatı yüzde 5,6, Meta'nın yüzde 4,1, Microsoft'un yüzde 2,5, Amazon'un yüzde 2,4 ve Apple'ın yüzde 2,3 azaldı.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dezenflasyon, Dow Jones, New York, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Borsası Dezenflasyon Verileriyle Karışık Seyir İzledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:46 UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı’yı Berlin’e çağırdı UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı
21:58 “Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi“ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama "Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi" iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
21:22 İlk kez Avrupa dışına çıkacak İşte Mario Balotelli’nin yeni adresi İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi
20:51 İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam
19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 23:54:08. #1.12#
SON DAKİKA: New York Borsası Dezenflasyon Verileriyle Karışık Seyir İzledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement