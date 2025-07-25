New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı - Son Dakika
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New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı

25.07.2025 00:08
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Dow Jones %0,7, S&P 500 %0,07, Nasdaq %0,18 ile kapanarak karışık bir seyir izledi.

NEW New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,7 azalarak 44.693,91 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 6.363,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 21.057,96 puana yükseldi. İki endeks de tüm zamanların en yüksek kapanış değerine ulaştı.

Ticaret görüşmelerindeki ilerlemenin etkisiyle dün güçlü bir performans gösteren pay piyasalarında, bugün karışık seyir izlendi.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda anlaşmaya yakın olduğu ve AB'den ithalata yüzde 15 tarife uygulayacağına dair haberler dün piyasaların yükselişine katkı yapmıştı.

Dün katıldığı bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer AB, Birliği Amerikan işletmelerine açmayı kabul ederse daha düşük bir gümrük vergisi ödemelerine izin vereceğiz." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, diğer ülkelere yönelik ağustosta başlayacak gümrük vergilerinin yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişeceğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de AB'nin ve Güney Kore'nin anlaşma yapmayı "çok istediğini" dile getirdi.

Analistler, ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin yanı sıra, açıklanan şirket bilançolarının da takip edildiğini belirterek, Trump'ın bugün uzun süredir faizleri düşürmediği gerekçesiyle eleştirdiği ABD Merkez Bankası'na (Fed) inşaat projesini incelemek üzere yapacağı ziyaretin de beklendiğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da Fed'in, gelecek faiz kararlarının kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken hem ABD yönetiminin politikalarını hem de gelen verileri dikkate alması gerektiğini söyledi.

IMF'nin merkez bankalarının bağımsızlığını savunduğuna dikkati çeken Kozack, bunun merkez bankalarının düşük ve istikrarlı enflasyon gibi hedeflere ulaşabilmeleri için kritik önemde olduğunu ifade etti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan ve beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan Alphabet'in hisseleri yüzde 1 arttı.

Beklentilerin altında kar ve gelir bildiren Tesla'nın hisseleri yüzde 8'den fazla, yazılım gelirleri beklentilerini karşılamayan IBM'in hisseleri ise yüzde 8'e yakın değer kaybetti.

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın da sahibi olan ABD'li iş insanı Elon Musk'ı ve şirketlerini "yok edeceği" iddialarının doğru olmadığını belirtti.

"Herkes, ABD hükümetinden aldığı büyük ölçekli sübvansiyonların bir kısmını ya da tamamını geri alarak Elon'ın şirketlerini yok edeceğimi söylüyor. Bu doğru değil." ifadelerine yer veren Trump, Musk'ın şirketlerinin ve ABD'deki tüm işletmelerin başarısının ülkenin yararına olacağını vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Temmuz ile biten haftada 217 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Üst üste 6 haftadır azalan işsizlik maaşı başvuru sayısı üç ayın en düşük seviyesine indi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda geçen aya kıyasla 3,4 puan azalarak 49,5 değerine düştü. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve yedi ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, imalat sektöründe daralmaya işaret etti.

Ülkede hizmet sektörü PMI ise temmuzda aylık 2,3 puan artışla 55,2 olurken, bileşik PMI da 1,7 puan artarak 54,6 değerine ulaştı. Hizmet ve bileşik PMI verileri 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de yeni konut satışları, haziranda yüzde 0,6 artmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, yüksek mortgage oranları ve ekonomik belirsizliğin birçok alıcının konut satın alma kararlarını ertelemesine yol açtığına işaret ederek, verinin konut piyasası üzerindeki baskının sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Borsası Karışık Kapanış Yaptı - Son Dakika

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