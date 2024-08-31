New York'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

New York'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı

New York\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı

New York'ta düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve diğer Türk Amerikan toplumu temsilcileri bir araya geldi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu ve 30 Ağustos Zaferi'nin önemi vurgulandı. Konuklara Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında video gösterildi.

31.08.2024 07:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW New York'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

New York Türkevi'nde düzenlenen kutlama programına, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, KKTC'nin BM Daimi Temsilcisi Mehmet Dana ve Türkiye'nin BM Nezdinde Daimi Temsilci Askeri Danışman Albay Anıl Karaca'nın yanı sıra Türk Amerikan sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Şehit, gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, günün anlam, önemine dair Türk Amerikan toplumuna gönderdiği mesajı okundu.

Büyükelçi Yıldız, 30 Ağustos Büyük Zaferini kazanmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Türk ulusuna çok şey borçlu olduklarını dile getirdi.

Yıldız, "I. Dünya Savaşı'nda, belirli coğrafyadaki ülkelerin kolonize edilmeye çalışıldığı bir dönemde, içerden ve dışardan ihanetler ulusumuzu anavatansız bırakma tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır." dedi.

Törene en sahipliği yapan New York Başkonsolosu Büyükelçi Yazal da102 sene önce kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin tarihi boyutuyla birlikte geleceğe dönük Türk toplumuna yüklediği sorumluluğa odaklanılması gerektiğini belirtti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yazal, bu duygunun gelecekte de Türk toplumunun en çok ihtiyaç duyacağı şeylerden biri olduğunu anlattı.

Kısa süre önce atanmasından dolayı ilk defa bir arada olduğu Türk Amerikan toplumuyla bir araya gelen Yazal, önümüzdeki dönemde hep birlikte hareket ederek Türkiye'ye katkı sunmak için çalışma teklifinde bulundu.

Askeri Danışman Anıl Karaca ise Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, "ya istiklal ya ölüm" parolasıyla bağımsızlığa giden yolu araladıklarına ve sonunda büyük bir zafer kazandıklarına değindi.

Konuşmaların ardından törene katılan konuklara Türkiye'nin savunma ve askeri gücü hakkında video gösterildi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Türkevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 07:25:26. #1.11#
SON DAKİKA: New York'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement