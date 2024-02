New York\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto gösterisi

Güncel

NEW ABD'nin New York kentinde binlerce gösterici, Uluslararası Adalet Divanında "soykırımla" yargılanan İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırılar düzenlemesini protesto etti.

Ömrümüz İçinde (Within Our Lifetime) adlı sivil toplum teşkilatı tarafından "Refah için Manhattan'a akın edin" sloganı ve "acil eylem" çağrısıyla New York'taki Union Meydanı'nda gösteri düzenlendi.

Ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlarla meydanda toplanan protestocular, Gazze'de hemen ateşkes yapılması ve Filistin'deki işgale son verilmesi yönünde sloganlar attı.

Burada AA muhabirine konuşan Kate Huling, Filistinlilere karşı şiddetin durması, ateşkes ilan edilmesi ve işgale son verilmesi için gösteriye katıldığını belirtti.

Huling, İsrail'in Gazze'deki Refah kentine düzenlediği saldırılarla ilgili olarak, "Bütün gece Refah'taki insanlar için dua ederek, bombaların o insanların üzerine düştüğünü hayal ederek ayaktaydım. Olanlardan dolayı dehşete kapılıyorum ve bunun durmasını istiyorum. Silah ve para göndererek başından beri bu soykırımı gerçekten destekleyen Başkan'ımız için çok öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış durumdayım." dedi.

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında soykırımla yargılanması konusunda da Huling, "İsrail'in, 'soykırım içeren her şeyi durdur' diyen Uluslararası Adalet Divanını dinlememesi ve her zamankinden daha kötü bir şekilde devam etmesi dehşet verici." diye konuştu.

Gösterici Lisa Kim de İsrail'in yaptıkları için hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Soykırımın sona ermesi, hemen ateşkes ilan edilmesi, Başkan'ımızın bizi duyması için protestodayım. Oradaki (Gazze) soykırımı önlemek için fonları kesip daha güçlü bir duruş sergilemeyen ülkemiz ve dünya adına büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yargılanmalılar çünkü uluslararası hukuku çiğniyorlar"

İsmini sadece Fotini olarak veren başka bir gösterici de Filistin'e adalet ve özgürlük için protestoya katıldığını belirterek, İsrail için, "Yargılanmalılar çünkü uluslararası hukuku çiğniyorlar, sadece şimdi değil, 75 yıldır birçok şeyi yanlış yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Filistin'e destek için gösteriye gelen siyonizm karşıtı Yahudi Yitzchok Dutsch da İsrail'in Refah'ta 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğü saldırılara dikkat çekerek, "En sonuncusu Refah'ta gerçekleşen aylar süren katliamlar için buradayız. Bu niye oluyor inanmak zor. Gazze'de en kötüyü gördüğümüze inanıyorduk ama dün anladık ki henüz en kötüsünü görmemişiz." dedi.

Dutsch, bütün bunların çok yanlış olduğunu ve problemin temel nedeninin bilinmesi gerektiğini kaydederek, "Umuyoruz ki İsrail yakında yargılanır. Dünya liderleri, sorunun İsrail'e devlet adına bu yetkiyi verdikleri 1948'den önce başladığını kabul etmelidir." diye konuştu.

Daha sonra göstericiler, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Grant Central tren istasyonuna doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş esnasında yolları kapatma girişiminde bulunan bazı göstericileri polis gözaltına aldı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'den derhal çekilmesi ve işgalin sona ermesi yönünde sloganlar attı.

?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.