New York'ta Suikast Planı Engellendi

27.03.2026 22:36
Filistin destekçisi aktivist Nerdeen Kiswani'ye suikast planlayan şüpheli Alexander Heifler yakalandı.

ABD'nin New York (NY) kentinde Filistin destekçisi aktivist Nerdeen Kiswani'ye suikast düzenlemeyi planladığı sırada polisin takibine takılan şüpheli yakalandı.

New York polisi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, Filistin'e destek gösterileri organize eden Kiswani'ye yönelik olası bir suikastı engellediklerini açıkladı.

Yetkililer, New York'ta ikamet eden Kiswani'ye yönelik suikast planı yapan Alexander Heifler adlı Amerikalının, New York polis departmanında gizli görevde bulunan bir dedektif tarafından tespit edildikten sonra gözaltına alındığını belirtti.

Polis, suikast planı şüphesiyle perşembe gecesi Heifler'in New Jersey'deki evine baskın düzenlerken, evde 8 adet molotof kokteyli bulunduğunu aktardı.

Olayla ilgili savcının hazırladığı ilk şikayet dilekçesinde, Heifler'in evindeki molotof kokteyllerinin, Kiswani'nin evine yönelik bir saldırıda kullanılmak üzere hazırlandığını gösteren bazı planların bulunduğu ifade edildi.

Aynı dilekçede, Heifler'in başlangıçta saldırıdan 2 gün sonra ABD'den kaçmayı planladığı ancak gizli görevdeki dedektife seyahat planlarının mayıs ortasına ertelendiğini söylediği belirtildi.

Şüphelinin yerel saatle cuma günü öğleden sonra Newark'taki federal mahkemede hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

Olayın ardından açıklama yapan Filistin destekçisi aktivist Kiswani, "Filistin'e olan tüm desteğinin aynı şekilde devam edeceği" mesajını verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırı planının motivasyonunun ne olduğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

