Neyzen Tevfik, Kartal'da Mezarı Başında Anıldı

(İSTANBUL) - Ney ustası ve hiciv şairi Neyzen Tevfik, vefatının 73'üncü yılında Kartal Belediyesi tarafından mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Neyzen Tevfik için Kartal Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Kartal Belediyesi yöneticileri, birim müdürleri ve sanatçının sevenleri katıldı.

Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Neyzen Tevfik'in yalnızca bir sanatçı değil; duruşu, sözü ve hicviyle Anadolu'nun vicdanı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün hala yankılanan hicivleri, toplum için güçlü bir uyanış çağrısıdır"

"Bugün burada yalnızca bir sanatçıyı anmak için değil; eğilmez bir başın, susmayan bir nefesin ve hakikat uğruna adanmış bir ömrün önünde saygıyla durmak için toplandık. Neyzen Tevfik, neyinin her nefesinde 'hiç'liği anlatırken, şiirleriyle adaletsizliğin ve yozlaşmanın karşısında dimdik durmuştur. O; saraya, makama ve sahte dindarlığa boyun eğmemiş, özgürlüğü mülke; hakikati rütbeye tercih etmiştir. Bugün hala yankılanan hicivleri, toplum için güçlü bir uyanış çağrısıdır. Kartal Belediyesi olarak, onun mirasını yalnızca bir hatıra değil; bir duruş ve hayat felsefesi olarak yaşatmaya kararlıyız. Neyzen Tevfik'in nefesi hala aramızda; haksızlığın karşısında, mazlumun yanında ve özgürlüğün tam merkezindedir."

Anma programı, Kur'an-ı Kerim okuması ve dualarla devam etti. Törenin sonundaÖzgön ve katılımcılar, Neyzen Tevfik'in mezarına karanfiller bırakarak saygılarını sundu.

Program, Kartal Belediyesi tarafından gelenekselleşen lokum ikramı ile sona erdi.