Niğde'de 2.9 Milyon Fidan Dikildi - Son Dakika
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Niğde'de 2.9 Milyon Fidan Dikildi

Niğde\'de 2.9 Milyon Fidan Dikildi

Tarım Bakanı Yumaklı, Niğde'de son beş yılda 2.914.000 fidanın dikildiğini açıkladı.

19.10.2024 10:06
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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Niğde'deki orman varlığı ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili soru önergesine, "Son beş yılda 2 milyon 914 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur" yanıtını verdi. Bakan Yumaklı'nın yanıtını değerlendiren Gürer, "Son beş yılda 2 milyon 914 bin fidanın toprakla buluşturulmuş olması, elbette sevindirici; fakat bu fidanların sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediği ve bölgedeki ağaç sayısının artıp artmadığı konusunda somut verilerin sunulması gerekmektedir" dedi.

CHP'li Gürer, Niğde ilindeki orman varlığı ve ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soru önergesi vermişti. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, "2015 yılında Niğde ilinde oluşturulan Bereket Ormanı ağaç varlığı sayısı nedir? Ağaçlarda beklenen gelişme sağlanmış mıdır? Süreç içinde bölgede kuruyan ağaçlar için yeniden dikim sağlanmış mıdır? Niğde ilinde son beş yılda dikilen ağaç sayısı ve türüne göre dağılım nedir? Erozyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda il genelinde ağaçlandırılan alan ne kadardır? Niğde ilinde son on yılda orman alanı kapsamında olup orman alanı kapsamı dışına çıkarılan arazi miktarı ne kadardır? Niğde'de orman alanlarında mevcut olan ağaç türleri hangileridir? Orman içi boşaltılan köyler ile orman oluşumu nedeni ile hayvancılık izni verilmeyen köy arazi miktarı nedir" sorularını yöneltmişti.

"Son beş yılda 2 milyon 914 bin adet fidan toprakla buluşturulmuş"

Bakan Yumaklı, Gürer'in soru önergesine, "Niğde ilinde oluşturulan Bereket Ormanı'nın ağaç varlığı sayısı 12.800 adettir. Proje sahasının iklim ve toprak özellikleri doğrultusunda başarı sağlanmış olup, süreç içerisinde kuruyan fidanların yerine tamamlama dikimleri yapılmaktadır. Niğde ilinde erozyonla mücadele kapsamında toplam 3.523 hektar alanda tesis ve 6.407 hektar alanda bakım çalışması yapılmıştır. Son beş yılda 2 milyon 914 bin adet fidan toprakla buluşturulmuş olup bu fidanlar; sedir, karaçam, ardıç, kızılçam, zerdali, mahlep, akasya, meşe, badem, lavanta, iğde, alıç ve ahlat gibi muhtelif türlerden oluşmaktadır. Niğde ili orman alanlarında orman amenajman planına göre mevcut ağaç türleri; kızılçam, karaçam, göknar, sedir, ardıç, meşe ve bademdir" yanıtını verdi. Bakan Yumaklı, orman içi boşaltılan köy bulunmadığını da vurguladı.

"Fidanlarla ilgili somut veriler sunulmalı"

Gürer, Bakan Yumaklı'nın yanıtını değerlendirdi. Gürer, şunları kaydetti:

"Erozyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar önemli, ancak bu çalışmaların yeterliliği ve etkinliği sorgulanmalıdır. Son beş yılda 2 milyon 914 bin fidanın toprakla buluşturulmuş olması, elbette sevindirici; fakat bu fidanların sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediği ve bölgedeki ağaç sayısının artıp artmadığı konusunda somut verilerin sunulması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Niğde'de 2.9 Milyon Fidan Dikildi - Son Dakika

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