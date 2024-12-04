Niğde'de 258 Şüpheliye İşlem

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Niğde'de bir haftada çeşitli olaylara karıştıkları belirlenen 258 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Kasım-1 Aralık tarihlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yakalanan 13 şüphelinden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda 141,08 gram sentetik uyuşturucu, 7,20 gram esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Asayiş olaylarıyla ilgili haklarında işlem yapılan 258 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Zanlılarla tabanca, bıçak, motosiklet, 5,20 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan, aranan yabancı uyruklu bir şüpheli ile ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu 8 kişinin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Trafik denetimlerinde 11 bin 360 araç kontrol edildi, 987 sürücüye ceza uygulandı, 49 araç trafikten men edildi.