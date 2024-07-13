Niğde'de Arpa Üreticileri Sorunlarını Anlattı - Son Dakika
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Niğde'de Arpa Üreticileri Sorunlarını Anlattı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde arpa üreten çiftçilerin sorunlarını dinledi. Kuraklık nedeniyle verim düşüklüğü yaşayan çiftçiler, arpa yetiştiremedikleri için dışarıdan almak zorunda kaldıklarını ve fiyatların yüksek olacağını belirtti. Ayrıca, süt üreticileri de Süt Konseyi'nin açıkladığı fiyatın altında ödeme aldıklarını ifade etti.

13.07.2024 11:04
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde arpa üreten çiftçilerin sorunlarını dinledi. Gürer'e konuşan çiftçi Murat Dündar, kuraklığın etkisiyle verimin düşük olduğunu belirterek, "Arpa yetiştiremediğimiz sürece dışarıdan alacağız, bağımlıyız. Bu sefer ne yapacağız, kilosunu 12-15 liraya alacağız" dedi. Dündar ayrıca, Süt Konseyi'nin açıkladığı 14,75 lira fiyata rağmen kendisine 14 lira ödendiğine işaret ederek, "Hep çiftçinin sırtına vuruyorlar. Biz sanayiciye çalışıyoruz" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde arpa üreticisi çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Gürer, kuraklık nedeniyle verimin düşüklüğüne dikkati çekerek, "Arpada da istenen randıman sağlanamadı. Şu anda yanımızda arpa yetiştiricisi çiftçi arkadaşlarımız var. Hem hayvancılık yapıyor hem de kendi arpasını kendi yetiştiriyor ki dışarıdan daha pahalı almak yerine hayvan yem yapacak. Ama bu yıl verim düşük" ifadelerini kullandı.

Gürer'e konuşan çiftçi Dündar ise, verimin aşırı düşük olduğunu, kuraklık ve nisan-mayıs yağmurlarının yağmamasının rekolteyi yüzde 50-60 oranında düşürdüğünü belirtti. Dündar, "Geçen yıla göre şu anda yüzde 50 zarardayız. 150 dönüm alanda ürettik. Dönüm başı aldığımız rekolte 100-150. Geçen yıl 250-300'e kadar alıyorduk" dedi. Gürer ise ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üreten değil, aracılar para kazanıyor"

"İktidarın 1 yıllık arpa artışına verdiği yüzde 3 idi bu durumda arpanın az olması, tüccarın eline arpa geçtikten sonra fiyatın artacağını gösteriyor. Üreten değil aracılar bu işten para kazanıyor. Şu anda arpa rekoltesi düşükken fiyatı düşük tutmak arpa üreticisine ayrıca bir darbe daha vuruyor. Çünkü arpayı tüccar aldığı zaman Eylül-Ekim aylarında fiyat artacak. Bu sefer hayvancılık yapıp da kendi arpa üretmeyenler daha pahalı arpa almak durumunda kalacaklar. Arpada bu yıl rekoltenin düşmesi kuraklıkla ilgili. Farklı bölgelerden de bu konuda bizlere ulaşanlar oluyor. Rekolte düşüklüğünün varlığı önümüzdeki süreçte arpanın ithalatının daha da artacağının bir göstergesi."

Arpa yetiştirilmediği sürece dışarıdan alınması zorunda kalınacağını belirten çiftçi Murat Dündar, "Bu sefer ne yapacağız, kilosunu 12-15 liraya alacağız. Şu an için 500 miligram içme suyu 7,5 lira, bir kilo arpa 7,25 lira devletin açıkladığı, 50 kuruş da destek veriyor, 7,75 lira. 1 litre dağdan oluşan pet şişeye giren su 7,5 lira" dedi.

Gürer'in süt üretimindeki durumu sorması üzerine Dündar, "Süt Konseyi'nin açıkladığı 14,75 lira. Bana ödedikleri fiyat 14 lira. Bana resmi rakamlara göre ödemesi gereken 14,75 lira süt parası ödemek zorunda. Ama hep çiftçinin sırtına vuruyorlar. Biz sanayiciye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Niğde\'de Arpa Üreticileri Sorunlarını Anlattı
Kaynak: ANKA

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