Niğde'de bakım merkezindeki bireyler Ulukışla Altay'da okçuluk ve binicilik yaptı - Son Dakika
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Niğde'de bakım merkezindeki bireyler Ulukışla Altay'da okçuluk ve binicilik yaptı

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Niğde\'de bakım merkezindeki bireyler Ulukışla Altay\'da okçuluk ve binicilik yaptı
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Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Altunhisar'daki bakım merkezinde hizmet alan bireyler için Ulukışla Altay köyünde okçuluk ve binicilik etkinliği düzenledi. Katılımcılar okçuluk ve binicilik deneyimi yaşadı; sosyal hayata katılım ve yeni deneyimler amaçlandı.

Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından okçuluk ve binicilik etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik Altunhisar Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde hizmet alan bireyler için Ulukışla ilçesine bağlı Altay köyünde düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılar okçuluk ve binicilik deneyimi yaşadı.

Ayrıca etkinlikle bireylerin sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi, yeni deneyimler kazanmaları ve keyifli vakit geçirmeleri amaçlandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde'de bakım merkezindeki bireyler Ulukışla Altay'da okçuluk ve binicilik yaptı - Son Dakika
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