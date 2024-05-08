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Niğde'de Denetimli Serbestlik Yükümlülerine AFAD eğitimi verildi

NİĞDE - Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından; memur olmaya engeli olmayan cezası bulunan yükümlülere yönelik AFAD Gönüllülük Eğitimi verildi.

Daha önce obruk oluşumları sebebiyle boşaltılan Kaynarca köyünde bulunan AFAD Eğitim Alanı'nda verilen eğitimlerde 14 katılımcı 6 gün hem teorik hem de pratik eğitim aldı. AFAD ekipleri tarafından verilen eğitimlerde yükümlülere; enkazdan yaralıyı güvenli bir şekilde tahliye etme, malzemelerin güvenli kullanım şekli ve tanıtımı, sismik ve akustik dinleme cihazıyla sesli ve görüntülü arama gibi arama kurtarma teknikleri anlatıldı. 6 gün süren ve 14 yükümlünün aldığı eğitim alanını Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ile birlikte ziyaret eden Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde AFAD İl Müdürü Nihal Öner'den eğitimin detayları hakkında bilgi aldı.

Vali çelik burada yaptığı açıklamada; "AFAD eğitimi vermeyle ilgili ciddi bir çalışma var. Bakanlığımız bu sene için bize 514 kişiye eğitim vermemizi istedi ama bugün itibariyle bizim ilimizde bu eğitimleri tamamlayan 272 kişi oldu ve eğitimi devam eden yetmiş kişi var. Sene sonuna kadar binin üzerinde kişiye eğitim vermeyi istiyoruz. Başsavcılığımızla bir protokol yaptık ve Türkiye'de bir ilki yapıyoruz. Memur olmaya engeli olmayan bir cezadan hüküm giymiş kişileri AFAD gönüllüsü yapıyoruz, eğitim veriyoruz. Bu çerçevede de bugün burada eğitimde devam eden 14 yükümlüyü ziyaret ettik. Hem temel eğitimi almış oluyorlar hem de bundan sonraki süreçte de protokol çerçevesinde bu eğitimler devam edecek" dedi. Ülkemizin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Vali Çelik; depreme her zaman hazır olunması gerektiğini belirterek temel eğitimlerin herkesin alması gerektiğini söyledi.

Vali Çelik konuşmasının devamında; "Gönül ister ki; vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bu temel eğitimleri alsın. Çünkü bir yangın, sel yada deprem olduğu zaman sonuçta afetin olduğu yere yakın kişiler ilk müdahaleyi edebiliyor. Bu aşamada yerelde temel afet eğitimleri almış vatandaşlarımızın sayısı ne kadar fazla olursa bölgemizde, ülkemizde, bu anlamda bir afet olduğu takdirde müdahale etme