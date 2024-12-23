Niğde'de Dilencilik Operasyonu: 490 Lira Ele Geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de Dilencilik Operasyonu: 490 Lira Ele Geçirildi

Niğde\'de Dilencilik Operasyonu: 490 Lira Ele Geçirildi

Niğde'de zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dilencilik yapan iki kadın yakalandı. Birinin, üzerinde bulunan parayı bebeğinin bezine gizlediği belirlendi.

23.12.2024 13:20  Güncelleme: 13:21
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NİĞDE'de, zabıta operasyonunda yakalanan 2 dilencinin üst aramasında bulunan 490 liraya el konuldu. Bir dilencinin ise üzerindeki parayı 8 aylık bebeğinin bezine gizlediği belirlendi.

Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, kentin merkezi noktalarındaki çarşı, hastane ve cami avlularında dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şehir dışından gelen 2 kadının üst aramalarında bulunan 490 liraya el konuldu. Dilencilerden birinin ise üzerindeki parayı kucağındaki 8 aylık bebeğin bezine gizlediği saptandı. Dilenciler hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Dilencilik Operasyonu: 490 Lira Ele Geçirildi - Son Dakika

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