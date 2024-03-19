Niğde'de Gündüz Bakımevi Açıldı - Son Dakika
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Niğde'de Gündüz Bakımevi Açıldı

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Niğde'nin Bor ilçesinde çalışan alt gelir grubu annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği Gündüz Bakımevi açıldı. Bakımevi, 3-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet verecek ve Bor Belediyesi tarafından işletilecek.

19.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:51
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Niğde'de Gündüz Bakımevi Açıldı

Çalışan anneler çocuklarını güvenle bırakabilecek

NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesinde çalışan alt gelir grubu annelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği Gündüz Bakımevi açıldı.

Bor Belediyesi tarafından yıllardır atıl durumda olan eski subay lojmanlarının bulunduğu 9 bin 376 metrekare arazi üzerine kurulan Sağlık ve Yaşam Merkezi bünyesinde açılan BORTEK Gündüz Bakımevi 220 çocuk kapasitesine sahip olacak. 15 Milyon TL maliyetle ve tamamı Bor Belediyesi imkanları ile yapılan ve yine belediye tarafında işletilecek olan Gündüz Bakımevi, alt gelir grubunda bulunan ailelerin 3-6 yaş arasındaki çocuklarına hizmet verecek. Trafik eğitim pisti, halı saha ve büyük bir çocuk oyun alanı ile mesire alanını içinde bulunduran Sağlık ve Yaşam Merkezinde hizmet verecek olan BORTEK Gündüz Bakımevinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt açılışı gerçekleştirilen bakımevinin hayırlı olmasını temenni ederken, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran alt gelir grubundaki ailelere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak hedefinde olduklarını belirtti. Baran; "Burası en başından beri olmasını çok arzu ettiğim bir yatırımdı. Eğitimde fırsat eşitliğinden bahsettik ama bunu devlet eliyle, bizim belediyecilik anlayışımızla hayata geçirilmesi emek verdik. Çünkü eğitimde eşitlikten bahsederken insanlar anne babasını seçemiyor ve maddi durumu iyi bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmek hayata sanki bir sıfır önde başlıyormuş gibi bir durum arz ediyor biz bunu ortadan kaldırmak için bugün maddi durumu yeterli olmayan, özelde bu ön eğitimi alabilecek bir duruma sahip olmayan vatandaşlarımız için bir gündüz bakımevi açmak istedik. Çalışan annelerimizin evladını bırakabileceği bir yer olmadığında burayı kullanabilecekleri, belediye tarafından işletilen, ücretsiz sadece hijyen bedeli adı altında bir bedel belirlediğimiz eğitim yuvamızı inşallah sizlerle beraber hayata geçeceğiz" dedi.

Kadınların çocuklarını güvenle bırakabilecekleri ve ev kendi ekonomilerini kazanmaları için çalışmalarına katkı sağlayacak projenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Baran; "Çocuğunu bırakıp da işe gitmek, evin ekonomisine katkı sağlayabilecek imkanı bulamayan ev kadınlarımızın en azından burada çocuğunu sabah bırakıp akşama çalışarak evinin ekonomisine destek olmak isteyen kadınlarımızın önünü açmış bulunduk" ifadelerini kullandı.

Niğde\'de Gündüz Bakımevi Açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Gündüz Bakımevi Açıldı - Son Dakika

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