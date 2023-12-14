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Niğde'de içecek fabrikasında zehirlenen işçilerin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Niğde'de içecek fabrikasında zehirlenen işçilerin cenazesi toprağa verildi

Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenerek hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi toprağa verildi. Olayda yaşamını yitiren işçilerden Faruk Sert'in cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'na, Ufuk Kılıçarslan'ın cenazesi ise Hasaköy'de defnedildi.

Niğde\'de içecek fabrikasında zehirlenen işçilerin cenazesi toprağa verildi
14.12.2023 - 13:30,
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Niğde'de bir içecek fabrikasında temizlik yapmak için girdikleri su kazanında zehirlenerek hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi toprağa verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemi tamamlanan Faruk Sert'in (35) cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'na getirildi.

Sert'in cenazesi, İl Müftüsü Osman Ayas'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedildi.

Aynı olayda yaşamını yitiren Ufuk Kılıçarslan'ın (29) cenazesi de merkeze bağlı Hasaköy'de toprağa verildi.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında dün temizlik yapmak için girdikleri su kazanında kimyasal tepkime sonucu zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Niğde'de içecek fabrikasında zehirlenen işçilerin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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