Niğde'de İnşaat İşçisi Yüksekten Düştü

NİĞDE'de çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek yaralanan işçi H.C. (40), hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Efendibey Mahallesi Nagihan Sokak'taki bir şantiyede meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi, bilinmeyen nedenle 2,5 metrelik yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.C. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.