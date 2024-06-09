Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Niğde\'de, İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi

Niğde'de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde düzenlenen protestoda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, zulmün son bulmasını talep etti. AGD Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul, İsrail'in bölgede devam eden katliamlarını kınayarak, silahın İsrail'in anlayacağı tek dil olduğunu belirtti.

09.06.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin'de devam eden zulmün son bulması için ellerinde Filistin bayraklarıyla slogan attı.

AGD Niğde Şube Başkanı Ahmet Özkul, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in anlayacağı tek dilin silah olduğunu söyledi.

İsrail'in bölgede katliama devam ettiğini belirten Özkul, şunları kaydetti:

"8 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejimi yeni bir caniliğe imza atmış ve Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresinde 200'ü aşkın Filistinliyi şehit etmiştir. Yardım tırlarını kamufle aracı olarak kullanan Siyonistlere ABD özel birlikleri de bu katliamda eşlik etmiştir. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yerdir."

Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Ahmet Özkul, Filistin, İsrail, Niğde, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:23:00. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement