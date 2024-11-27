Niğde'de Kaldırım İhlalleri Temizlendi - Son Dakika
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Niğde'de Kaldırım İhlalleri Temizlendi

Zabıta ekipleri, izinsiz reklam materyallerini kaldırarak yaya yollarını temizledi.

27.11.2024 16:17
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Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yol kenarlarına izinsiz konulan reklam panoları, bayrak, flama ve duba gibi malzemeleri topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler uyarılara rağmen kaldırım işgaline devam eden işletmelerin yol kenarlarına ve kaldırımlara koyduğu materyallerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaldırımlarda vatandaşın rahat hareket etmesine engel olan reklam materyalleriyle yol kenarlarında araçların park alanlarını kapatan ayaklı tabela ve dubaları kaldıran ekipler, esnaf ve işletme sahiplerini uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kullanım hakkı yayalara ait olan kaldırımlarda, işgallere yol açan ve şehir estetiğini bozan uygulamalara izin vermeyeceklerini belirtti.

Kaldırım işgallerinin önlenmesi için zabıta ekiplerinin denetimlere devam edeceğini aktaran Özdemir, gelişen, dönüşen ve büyüyen Niğde'nin daha modern ve yaşanabilir bir kent olması yolunda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Kaldırım İhlalleri Temizlendi - Son Dakika

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